СМИ: Летевший из Сочи в Томск лайнер совершил экстренную посадку в Оренбурге

Инцидент произошел 21 февраля, когда самолет находился в воздушном пространстве Казахстана. Пилоты не подавали сигналы бедствия и срочности, к самолету в аэропорту Оренбурга запросили карету «скорой помощи» для больного пассажира.

Ранее самолет Boeing 737 – 800, следовавший по маршруту Красноярск-Владивосток, совершил аварийную посадку во владивостокском аэропорту. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

