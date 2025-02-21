СМИ: Летевший из Сочи в Томск лайнер совершил экстренную посадку в Оренбурге
Лайнер Airbus A321 авиакомпании Nordwind Airlines (Россия), летевший из Сочи в Томск, экстренно приземлился в аэропорту Оренбурга из-за заболевшего пассажира на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел 21 февраля, когда самолет находился в воздушном пространстве Казахстана. Пилоты не подавали сигналы бедствия и срочности, к самолету в аэропорту Оренбурга запросили карету «скорой помощи» для больного пассажира.
Ранее самолет Boeing 737 – 800, следовавший по маршруту Красноярск-Владивосток, совершил аварийную посадку во владивостокском аэропорту. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru