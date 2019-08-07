СМИ: Киллер сознался в убийстве Михаила Круга

Стало известно имя одного из убийц исполнителя шансона Михаила Круга. Подозреваемый – киллер преступной группировки «Волки» Александр Агеев. Он сознался в убийстве артиста. С участием Агеева организован следственный эксперимент в доме музыканта в Твери, сообщает Tverigrad.ru.

Как сообщает Москва 24, Агеев сейчас отбывает пожизненное заключение за преступления, совершенные ранее в Тверской области. По данным источников, знакомых с ходом расследования, именно этот человек был вторым грабителем, который забирался в дом Круга. Подельник Агеева Дмитрий Веселов, известный также как Весел, уже убит.

Сообщается, что в Тверь для проведения следственного эксперимента также доставили еще одного киллера, который приговорён к пожизненному лишению свободы. Это один из лидеров банды «Волков» Александр Осипов по кличке Волчонок. Именно он, по версии, следствия, застрелил Веселова.

Шансонье Михаил Круг был убит в своём доме в Тверской области в ночь на 1 июля 2002 года. Преступление официально до сих пор не раскрыто.

