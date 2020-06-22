СМИ: Экс-депутат ранил женщину у своего дачного участка

Бывший петербургский муниципальный депутат округа «Измайловское» Илья Русинов выстрелил по лодке отдыхающих на озере Любимовское, подплывших к его дачному участку, пишет портал 47news.

Официально имя стрелявшего не называется. Известно, что хозяин участка выстрелил из гладкоствольного карабина, когда от берега до лодки было 70 метров.

В лодке находилась семейная пара с 14-летней дочерью. Выстрелом тяжело ранило 32-летнюю женщину. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело, он задержан и допрошен.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Уголовное ДелоДепутаты
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