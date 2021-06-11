СМИ: Девушка выпала с 86 этажа башни в «Москва-Сити»

Девушка выпала из окна 86 этажа башни «Евразия» комплекса «Москва-Сити». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел около 16:55 по московскому времени, погибшей был 21 год.

Обстоятельства гибели девушки устанавливаются. Правоохранители проводят проверку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьМоскваМосква-сити
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