СМИ: Девушка выпала с 86 этажа башни в «Москва-Сити»

Девушка выпала из окна 86 этажа башни «Евразия» комплекса «Москва-Сити». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел около 16:55 по московскому времени, погибшей был 21 год.

Обстоятельства гибели девушки устанавливаются. Правоохранители проводят проверку.

