СМИ: Данные о маршрутах первых лиц передавались через WhatsApp

Сотрудник Центра специального назначения по обеспечению безопасности МВД России в течение трёх лет с помощью мессенджера собирал секретную информацию о маршрутах первых лиц страны. Об этом сообщает BBC со ссылкой на сотрудников центра.

Центр специального назначения по обеспечению безопасности занимается профилактикой и контролем безопасности дорог, крупных международных мероприятий, а также сопровождает высокопоставленных лиц. В частности, центру поручается сопровождение президента России и лидеров иностранных государств, премьер-министра, руководство Совета Федерации.

По данным BBC, руководитель центра полковник полиции Анатолий Макаренков дал командирам всех взводов спецбатальона приказ собирать данные о передвижениях первых лиц. Как заявили бывший сотрудник центра старший инспектор майор Василий Ветитнев и один из отставных офицеров спецбатальона, Макаренков потребовал создать чат в WhatsApp и отправлять туда сведения о местонахождении и передвижениях охраняемых объектов.

В ноябре Ветитнев подал жалобу генпрокурору РФ Игорю Краснову. Майора и других сотрудников заставляли передавать секретную информацию, при этом угрожали лишением ежегодных премий. Многие сотрудники выражали своё недовольство, однако руководитель центра игнорировал все жалобы.

Отмечается, что на работников оказывали давление, в том числе угрожали увольнением. Самого Ветитнева сначала отстранили от работы, а позже уволили, объяснив это решение нарушениями, допущенными при работе с секретными данными. Бывший старший инспектор судится с МВД, так как считает своё увольнение незаконным и связывает его со своей позицией относительно приказа о сборе секретных данных.

