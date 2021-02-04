СМИ: Брат главы Северной Осетии покончил с собой после ДТП с четырьмя погибшими
Брат главы Республики Северная Осетия-Алания Казбек Битаров, проходивший подозреваемым по делу о ДТП с четырьмя жертвами, покончил с собой, сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным издания, тело Битарова было обнаружено у него дома. «Baza» пишет, что он выстрелил себе в голову из ружья.
Смертельное ДТП произошло в декабре 2020 года в Кабардино-Балкарии. Как сообщает «Baza», Битаров, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем, в котором ехала семья с двумя детьми - все они погибли.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По данным «Baza», Битаров задержан не был.
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