Следствие рассказало о деталях подготовки теракта в Татарстане

Следствие сообщило, что двое таксистов из Нижнекамска, обвиняемые в подготовке теракта в Татарстане, планировали массовое отравление сотрудников силовых структур и захват заложников. Как отмечает «Интерфакс», эти данные следователям предоставили в ходе заседания в Вахитовском районном суде Казани.

По имеющейся информации, летом этого года обвиняемые призывали жителей Нижнекамска к совершению терактов в интересах террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ – прим. НСН)

Ранее стало известно, что обвиняемые Руслан Шамсутдинов и Ильшат Зайнагутдинов останутся под стражей до 29 сентября.

Как напоминает РИА ФАН, антитеррористическую операцию в минувшую среду проводили сотрудники ФСБ и МВД. Согласно информации силовиков, тандем готовил террористический акт «на одном из объектов инфраструктуры», у них изъяли взрывчатку и детали бомб.

