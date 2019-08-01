Следствие рассказало о деталях подготовки теракта в Татарстане
Следствие сообщило, что двое таксистов из Нижнекамска, обвиняемые в подготовке теракта в Татарстане, планировали массовое отравление сотрудников силовых структур и захват заложников. Как отмечает «Интерфакс», эти данные следователям предоставили в ходе заседания в Вахитовском районном суде Казани.
По имеющейся информации, летом этого года обвиняемые призывали жителей Нижнекамска к совершению терактов в интересах террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ – прим. НСН)
Ранее стало известно, что обвиняемые Руслан Шамсутдинов и Ильшат Зайнагутдинов останутся под стражей до 29 сентября.
Как напоминает РИА ФАН, антитеррористическую операцию в минувшую среду проводили сотрудники ФСБ и МВД. Согласно информации силовиков, тандем готовил террористический акт «на одном из объектов инфраструктуры», у них изъяли взрывчатку и детали бомб.
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