Следствие раскрыло, как депутат-единоросс убил собутыльника
В Следственном комитете рассказали подробности задержания по подозрению в убийстве лидера фракции «Единая Россия» в думе города Переславль-Залесский Ярославской области. По данным следствия, 53-летний депутат Владимир Корнилов убил 60-летнего местного жителя во время распития спиртным напитков.
В ходе пьянки между мужчинами возникла ссора в ходе которой народный избранник избил собутыльника, а затем задушил. Тело убитого нашли 14 декабря на территории населенного пункта Троицкая Слобода городского округа Переславль-Залесский, отмечает «Свободная пресса».
Назначены судебные экспертизы. Решается вопрос об аресте подозреваемого. В Переславль-Залесский отправляется комиссия генерального совета «Единой России», чтобы на месте разобраться в обстоятельствах дела.
Как завил заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Александр Хинштейн, эта ситуация наносит серьёзный удар по репутации партии. Он не исключил принятие кадровых решений.
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