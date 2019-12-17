Следствие раскрыло, как депутат-единоросс убил собутыльника

В Следственном комитете рассказали подробности задержания по подозрению в убийстве лидера фракции «Единая Россия» в думе города Переславль-Залесский Ярославской области. По данным следствия, 53-летний депутат Владимир Корнилов убил 60-летнего местного жителя во время распития спиртным напитков.

В ходе пьянки между мужчинами возникла ссора в ходе которой народный избранник избил собутыльника, а затем задушил. Тело убитого нашли 14 декабря на территории населенного пункта Троицкая Слобода городского округа Переславль-Залесский, отмечает «Свободная пресса».

Назначены судебные экспертизы. Решается вопрос об аресте подозреваемого. В Переславль-Залесский отправляется комиссия генерального совета «Единой России», чтобы на месте разобраться в обстоятельствах дела.

Как завил заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Александр Хинштейн, эта ситуация наносит серьёзный удар по репутации партии. Он не исключил принятие кадровых решений.

