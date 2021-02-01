Следственный комитет РФ запросил домашний арест для пресс-секретаря Навального Ярмыш

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская заявила, что пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш подозревается в нарушении санитарных норм на несанкционированной акции, сообщает РИА Новости.

По словам Софинской, следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении Ярмыш меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта.

Кроме того, домашний арест СК РФ запросил для других соратников Навального - Николая Ляскина и Дмитрия Барановского, которые, как и Ярмыш, находятся в статусе подозреваемых.

После несанкционированных акций 23 января в Москве было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил», сообщает RT. По ней под домашний арест были отправлены брат Навального Олег, его соратники Любовь Соболь и Олег Степанов, а также участница Pussy Riot Мария Алехина и глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

Несанкционированные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли по всей России 23 и 31 января. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше».

Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. Мособлсуд признал арест политика законным.

