Озвучены страшные подробности убийства семьи, найденной в колодце в Уфе

Механическое удушье стало причиной смерти двух женщин и троих детей, мёртвые тела которых обнаружили в колодце участка одного из садовых товариществ в Уфе. Такие предварительные данные экспертизы озвучили в Следственном управлении Следственного комитета по Башкирии, передаёт «Интерфакс».

В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств трагедии, следователи намерены провести дактилоскопические и биологические исследования, а также экспертизу запаховых следов.

Речь идёт о смерти 22-летней женщины, её девятимесячного ребенка, 39-летней матери девушки, а также её двух братьев двух и шести лет. В их убийстве подозревается 46-летний глава семьи, отчим девушки. Он свёл счёты с жизнью в тот момент, когда к нему нагрянули сотрудники полиции.

По предварительной версии , подозреваемый убил женщин и детей в своём жилище, а затем вывез тела за город на грузовом такси. Как отмечает «Свободная пресса», групповое убийство было совершено еще в декабре 2018 года. Однако близких родственников у жертв не было, поэтому их пропажу никто поначалу не заметил.

