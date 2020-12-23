СК объявил в розыск обвиняемого в убийстве россиянина гражданина Украины Маркива

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в убийстве россиянина военнослужащему Национальной гвардии Украины гражданину Украины Виталию Маркиву, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 25 мая 2014 года Маркив, находясь на позиции в районе горы Карачун близ города Славянска в Донецкой области, вступил в преступный сговор с командованием войсковой части 3066 и передал для нанесения артиллерийского удара координаты российского гражданина Андрея Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогуелона, которые прибыли для фотосъемки последствий вооруженного конфликта.

Чтобы россиянин, итальянец и француз не смогли заранее покинуть местность, Маркив обстрелял их из автомата Калашникова. В результате спровоцированного украинцем артиллерийского удара, не участвующие в вооруженном противостоянии Миронов и Роккелли погибли, а Рогуелон получил ранения.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что было вынесено постановление о предъявлении Маркиву обвинения по статье "убийство", ему грозит пожизненное лишение свободы. По её словам, Маркива объявили в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

