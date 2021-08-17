Шесть человек пострадали при вылете автомобиля на тротуар в Кирове
Трое детей и трое взрослых пострадали в ДТП с автомобилем, вылетевшим на тротуар в Кирове. Об этом сообщает региональный Минздрав.
Столкновение произошло 17 августа в 18:15 на перекрестке улиц Ивана Попова и Чистопрудненская. Машины Honda и Ford Mondeo столкнулись, затем Ford отбросило в сторону, в результате чего он наехал на группу пешеходов, стоявших на тротуаре.
На место выехали четыре бригады скорой помощи. Травмы получили три ребенка в возрасте трех, пяти и шести лет, а также трое взрослых. Все они находятся в Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Им оказывают необходимая помощь.
На месте аварии также работают полицейские. По данному инциденту инициирована проверка, предстоит установить причины происшествия.
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