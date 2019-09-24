Сергей Гармаш экстренно госпитализирован с травмой головы
Актер Сергей Гармаш экстренно госпитализирован. Как сообщает телеграм-канал 112, известный артист разбил голову в ростовском аэропорту Платов. Медики направили его в больницу Новочеркасска.
Как отмечает Газета.ру, некоторые очевидцы инцидента сообщают, что Гармаш якобы был в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее СМИ сообщали, что известный российский актер попал в ДТП в Пскове, передает RT.
Авария произошла в июне 2017 года. Автомобиль артиста столкнулся со стоящей машиной ВАЗ-2112. Актер на пострадал, и происшествие было оформлено без участия сотрудников полиции.
Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», в Пскове в то время Гармаш участвовав в съемках фильма режиссера Дмитрия Месхиева под рабочим названием «Преданные».
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