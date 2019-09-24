Сергей Гармаш экстренно госпитализирован с травмой головы

Актер Сергей Гармаш экстренно госпитализирован. Как сообщает телеграм-канал 112, известный артист разбил голову в ростовском аэропорту Платов. Медики направили его в больницу Новочеркасска.

Как отмечает Газета.ру, некоторые очевидцы инцидента сообщают, что Гармаш якобы был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее СМИ сообщали, что известный российский актер попал в ДТП в Пскове, передает RT.



Авария произошла в июне 2017 года. Автомобиль артиста столкнулся со стоящей машиной ВАЗ-2112. Актер на пострадал, и происшествие было оформлено без участия сотрудников полиции.

Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», в Пскове в то время Гармаш участвовав в съемках фильма режиссера Дмитрия Месхиева под рабочим названием «Преданные».

