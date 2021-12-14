Семь человек пострадали в ДТП в Вологодской области
14 декабря 202100:38
Дорожная авария произошла в Вологодской области, в результате которой пострадали семь человек. Об этом сообщает «Интерфакс».
Столкнулись два легковых автомобиля 201 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск около деревни Еськино.
Отмечается, что четверо из пострадавших были госпитализированы. Их состояние не уточняется.
По предварительной информации, столкновение произошло из -за выезда одной из машин на полосу встречного движения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru