Сбой произошёл в работе приложений Альфа-банка

Проблемы в функционировании приложений Альфа-банка возникли в понедельник, 1 июля. В пресс-службе кредитного учреждения объяснили сбой проводимыми «техническими работами».

По информации интернет-сервиса Downradar, на недоступность сервисов банка поступают жалобы в том числе от москвичей. Как уточнили в Альфа-банке, некоторые клиенты временно не смогут входить в приложение и «Альфа-Онлайн».

По последним данным, сайт и приложения кредитно-финансового учреждения начали открываться. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», последний раз Альфа-банк сообщал о сбое в приложении 22 апреля.

