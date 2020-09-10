Самолёт Москва-Красноярск экстренно вернулся в «Шереметьево»

Направлявшийся из Москвы в Красноярск пассажирский «Боинг» вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика неисправности, передаёт ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что через 40 минут после начала полёта появились проблемы с левым высотометром.

Посадка в «Шереметьево» прошла в штатном режиме, перед этим самолёт сделал четыре круга над Ярославской областью. Сейчас воздушное судно осматривают технические службы.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаСамолёт
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