Самолёт Хабаровск-Москва изменил курс из-за анонимной угрозы

27 января 202010:03

Вылетевший из Хабаровска в Москву самолёт развернулся и возвращается в аэропорт вылета из-за анонимного звонка о «минировании». Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.

На борту самолёта более 250 человек. Борт готовится к экстренной посадке.

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