Самолёт Хабаровск-Москва изменил курс из-за анонимной угрозы
27 января 202010:03
Вылетевший из Хабаровска в Москву самолёт развернулся и возвращается в аэропорт вылета из-за анонимного звонка о «минировании». Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.
На борту самолёта более 250 человек. Борт готовится к экстренной посадке.
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