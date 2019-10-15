Самолет совершил вынужденную посадку в Якутске

Пассажирский самолёт был вынужден вернуться в аэропорт вылета в Якутске из-за технических проблем. Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» направлялся в Саккырыр, когда на 21 минуте полёта произошло падение давления масла в левом двигателе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Командир экипажа принял решение отключить двигатель, в котором была обнаружена неисправность, и запросил посадку в Якутске. Как отмечает RT, машина приземлилась успешно в аэропорту вылета. Никто не пострадал. Всего на борту находились 30 пассажиров. Их отправили в место назначения резервным самолетом «Полярных авиалиний».

