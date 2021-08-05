Самолет Москва — Новый Уренгой сел в Сургуте из-за тумана

Самолет российской авиакомпании Utair, летевший рейсом Москва-Новый Уренгой, совершил посадку в Сургуте из-за тумана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.

«Рейс 241 Москва — Новый Уренгой сел в Сургуте из-за тумана в Новом Уренгое», - отметила собеседница агентства.

В авиакомпании добавили, что посадка прошла в штатном режиме. Вылет самолета запланирован на 15:30 по местному времени (13:30 мск).

Ранее самолет А-319 «Уральских авиалиний» совершил незапланированную посадку в Чите из-за потерявшего сознание пассажира, напоминает РИА ФАН.

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Фото: Wikimedia Commons
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