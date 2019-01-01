Самолет экстренно сел в Калуге после обморока пилота

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Калуге из-за потери сознания первым пилотом. Как сообщает ТАСС, ЧП случилось на борту лайнера авиакомпании Montenegro Airlines, который летел из города Тиват в Черногории в Домодедово.

Пострадавший лётчик почувствовал недомогание при подлете к российской столице, уточняет Life.ru. Пилот впал в обморочное состояние, когда самолет уже начал процедуру снижения. В связи с этим экипаж запросил вынужденную посадку в Калуге.

Лайнер благополучно приземлился в штатном режиме. Состояние пострадавшего пилота уточняется. Тип лайнера пока не называется.

