Ряд аттракционов и маршрутов «Розы Хутора» в Сочи закрыли из-за непогоды

Некоторые маршруты и аттракционы на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи временно прекратили работу из-за прогнозируемой грозы с дождём. Закрыты, в том числе, аттракцион Родельбан (сани, скользящие по рельсам со скоростью до 40 км/час по маршруту с 3 кольцами-виражами), качели.

Кроме того не работают мосты на Пике, Йети парк. Как сообщает «Интерфакс», канатная дорога Эдельвейс функционирует только на подъем посетителей.

Как уточнили в администрации курорта, все объекты возобновят работу, когда наладится погода. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее спасатели МЧС в горах Сочи эвакуировали женщину, которая пострадала при падении со скалы высотой около 10 метров. Туристка госпитализирована.

