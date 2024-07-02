Ряд аттракционов и маршрутов «Розы Хутора» в Сочи закрыли из-за непогоды
Некоторые маршруты и аттракционы на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи временно прекратили работу из-за прогнозируемой грозы с дождём. Закрыты, в том числе, аттракцион Родельбан (сани, скользящие по рельсам со скоростью до 40 км/час по маршруту с 3 кольцами-виражами), качели.
Кроме того не работают мосты на Пике, Йети парк. Как сообщает «Интерфакс», канатная дорога Эдельвейс функционирует только на подъем посетителей.
Как уточнили в администрации курорта, все объекты возобновят работу, когда наладится погода. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее спасатели МЧС в горах Сочи эвакуировали женщину, которая пострадала при падении со скалы высотой около 10 метров. Туристка госпитализирована.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru