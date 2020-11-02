Россиянина приговорили в США к 8 годам тюрьмы за кибермошенничество на $100 млн

Россиянина Александра Бровко приговорили в США к восьми годам заключения за участие в интернет-мошенничестве с ущербом в 100 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

По словам и.о. помощника генерального прокурора Брайана Рэббитта, Бровко более десяти лет был участником схемы по получению личных и финансовых данных американцев. Предполагаемые убытки пострадавших составляют около 100 миллионов в американской валюте.

Россиянин с 2007 по 2019 год, сотрудничая с другими киберпреступниками, монетизировал данные, украденные ботами или сетями заражённых компьютеров.

По данным следствия, у Бровко изъяли более 200 000 устройств несанкционированного доступа с личной информацией граждан или их финансовыми данными.

В феврале Александр Бровко признал свою вину в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.

