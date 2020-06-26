Российский полицейский прикинулся смертельно больным и обобрал коллег
В подмосковном Дмитрове следователь МВД собрал большую сумму денег с коллег и родственников, притворившись смертельно больным, после чего подался в бега. Об этом Life.ru сообщил информированный источник.
В апреле 24-летний полицейский взял больничный, сообщив близким и коллегам, что у него обнаружили рак поджелудочной железы. Кроме того, он разместил в соцсетях документы, которые «подтверждали» его диагноз, попутно начав сбор средств на лечение.
В общей сложности коллеги, друзья и родственники собрали для «больного» 1,7 млн рублей. 23 июня мужчина перестал выходить на связь. Одновременно проведенная служебная проверка показала, что предоставленные сотрудником больничные листы оказались подделкой. О плане своего сына не была в курсе даже его мать: женщина успела оформить на себя кредит и собиралась продать жилье.
К настоящему моменту следователь уже уволен из органов, его разыскивает служба собственной безопасности МВД.
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