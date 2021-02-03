Российские правоохранители экстрадировали в Польшу обвиняемого в убийстве

Обвиняемого в убийстве экстрадировали из России в Польшу, передаёт пресс-служба МВД РФ.

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, из страны был экстрадирован Мирослав Дариуш Жак 1964 года рождения. По данным правоохранителей, в 1995 году в польском Лодзе обвиняемый задушил женщину, после чего скрылся с места преступления.

Мужчина был объявлен в международный розыск, и в августе прошлого года его задержали в РФ на территории Ивановской области.

Как уточнила представитель МВД, обвиняемого доставили в Калининградскую область и в среду передали правоохранительным органам Польши на контрольно-пропускном пункте «Багратионовск-Безледы».

