Российские правоохранители экстрадировали в Польшу обвиняемого в убийстве
Обвиняемого в убийстве экстрадировали из России в Польшу, передаёт пресс-служба МВД РФ.
Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, из страны был экстрадирован Мирослав Дариуш Жак 1964 года рождения. По данным правоохранителей, в 1995 году в польском Лодзе обвиняемый задушил женщину, после чего скрылся с места преступления.
Мужчина был объявлен в международный розыск, и в августе прошлого года его задержали в РФ на территории Ивановской области.
Как уточнила представитель МВД, обвиняемого доставили в Калининградскую область и в среду передали правоохранительным органам Польши на контрольно-пропускном пункте «Багратионовск-Безледы».
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