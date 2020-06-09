Российская воспитательница убила себя и троих детей
В столице Калмыкии Элисте обнаружено тело женщины, которая работала воспитательницей в детском саду, а также троих ее детей.
Как заявили в прокуратуре республики, по предварительным данным, женщина расправилась с детьми, а затем покончила с собой. Тела обнаружил во понедельник, 8 июня, глава семейства, вернувшийся с работы.
Известно, что матери было 35 лет, а детям — 7 и 11 лет, самому младшему — 4 месяца.
По некоторым данным, женщина могла страдать от послеродовой депрессии, передает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Калмыкии Ольгу Умгаеву. Также отмечается, что семья ранее не состояла на учете как неблагополучная.
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