Режим ЧС введен в Канске из-за паводка

Из-за паводка в городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал мэр Андрей Береснев, сообщает «ФедералПресс».

Как пишут «Дни.ру», подтопленными оказались 117 дачных участков, 59 придомовых территорий. На данный момент уже было эвакуировано 58 жителей. Сейчас спасатели обходят все пострадавшие от паводка дома. Известно, что уровень воды в реке Кан превысил критический уровень в 350 см и достиг 438 см.

RT уточняет, что во всех пострадавших от паводка районах дежурят полицейские и спасатели.

Ранее НСН сообщала, что от паводка пострадали жители Иркутской области. По дaнным МЧС, в результaте нaводнения пять человек погибли, двое пропaли без вести. Пострaдaли 353 человекa, 97 из них госпитaлизировaны. Министр трудa и социaльной зaщиты России Максим Топилин зaявил, что выплаты пострaдaвшим из-зa нaводнения в Иркутской облaсти нaчнутся в воскресенье, 30 июня.

