Рабочий погиб при падении льда с крыши дома в подмосковном Щёлково
Рабочий погиб на месте в результате падения на него куска льда с крыши дома в подмосковном городе Щёлково. Информацию об этом распространил во вторник, 13 февраля главк Следственного комитета по Московской области.
Трагедия произошла днём ранее во время работ по ремонту крыши многоэтажного жилого дома, который расположен в 1-м Советском переулке Щёлкова. По факту смертельного происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», погибшему рабочему было 63 года. Щёлковская городская прокуратура организовала собственную проверку. Она, в частности, намерена оценить соблюдение требований законодательства должностными лицами, которые отвечают за уборку крыш домов от снега и наледи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru