Пять машин столкнулись в тоннеле в Сочи
Пять автомобилей столкнулись в 5-ом тоннеле «Дублер Курортного проспекта» в Сочи. Об этом сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, ДТП произошло в тоннеле в направлении с Хостинского района в Центральный.
«По предварительной информации, участниками аварии стали 5 автомобилей, в том числе большегруз», — подчеркнули в МВД.
В результате инцидента есть пострадавшие, их число не уточняется. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Ранее массовая авария произошла в Москве на внутренней стороне 24-го километра МКАД, столкнулись несколько авто с последующим опрокидыванием, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru