Пять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

Пять автомобилей столкнулись в 5-ом тоннеле «Дублер Курортного проспекта» в Сочи. Об этом сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, ДТП произошло в тоннеле в направлении с Хостинского района в Центральный.

«По предварительной информации, участниками аварии стали 5 автомобилей, в том числе большегруз», — подчеркнули в МВД.

В результате инцидента есть пострадавшие, их число не уточняется. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее массовая авария произошла в Москве на внутренней стороне 24-го километра МКАД, столкнулись несколько авто с последующим опрокидыванием, напоминает «Свободная пресса».

