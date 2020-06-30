Пять человек стали жертвами пожара в жилом доме в Амурской области

В жилом доме в городе Зея Амурской области произошел пожар, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Отмечается, что горел двухквартирный дом по улице Белоусова. Среди погибших трое мужчин и две женщины, также еще один человек пострадал.

В ведомстве отметили, что огонь распространился на 100 кв. метров. В настоящее время его тушат более 30 пожарных, также задействовано 12 единиц техники.

