Пять человек стали жертвами пожара в жилом доме в Амурской области
30 июня 202020:48
В жилом доме в городе Зея Амурской области произошел пожар, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
Отмечается, что горел двухквартирный дом по улице Белоусова. Среди погибших трое мужчин и две женщины, также еще один человек пострадал.
В ведомстве отметили, что огонь распространился на 100 кв. метров. В настоящее время его тушат более 30 пожарных, также задействовано 12 единиц техники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru