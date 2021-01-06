Пять человек подозревают в умышленных поджогах в лесах Сочи

Начальник сочинского управления ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Скрыльников заявил, что все пожары на территории Сочи возникли из-за человеческого фактора, сообщает пресс-служба администрации курорта.

На оперативном совещании в мэрии Сочи Скрыльников уточнил, что в настоящее время следственные органы работают с пятью гражданами, которые спровоцировали горение лесной подстилки в лесах Адлерского и Лазаревского районов - им может грозить, в том числе, уголовная ответственность.

«В Сочи продолжает действовать особый противопожарный режим. Мы призываем население не разводить костры в лесу в столь теплые и засушливые дни», - добавил Скрыльников.

По данным кубанского главка МЧС на 13:15 мск 6 января, все возгорания лесной подстилки в Сочи ликвидированы. Всего же с 29 декабря были ликвидированы 8 очагов возгорания в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах.

