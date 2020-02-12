Пьяные гости избили хозяина кафе в Подмосковье

Сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в избиении хозяина кафе в подмосковном Егорьевске. Это местный житель и житель Рязанской области, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

По предварительной версии, инциденту предшествовала ссора во время застолья. Прибывшие на вызов правоохранители не застали дебоширов, зато оказали доврачебную помощь пострадавшего хозяину заведения. Подозреваемых нашли неподалёку от кафе во дворе жилого дома. По внешним признакам они были сильно пьяны, отмечается в материале.

