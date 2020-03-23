Протаранившего толпу в Москве уроженца Киргизии осудили на 16 лет

Мосгорсуд назначил 16 лет колонии уроженцу Киргизии Бекжану Сарбишеву, который на своем автомобиле въехал в толпу людей у метро «Марьино» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодой человек таким образом пытался отомстить компании выходцев из Киргизии, который на дне рождения его сестры стали приставать к девушке. В результате наезда погиб один человек, пострадали 10.

Присяжные признали Сарбишева виновным, но насчёт снисхождения голоса разделились поровну, что трактуется в пользу обвиняемого. Прокурор просил осудить Сарбишева на 19 лет и один месяц колонии строгого режима.

