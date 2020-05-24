Пропавшую в Пензе 14-летнюю девочку нашли мёртвой

Следователи обнаружили тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти в лесополосе на территории одного из районов Пензы. Днём 22 мая она ушла из дома на прогулку и не вернулась, после чего начались её поиски.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело об убийстве. К поискам предполагаемого преступника подключили МВД.

Как сообщает «Пенза-Пресс», неподалёку от места трагедии находится магазин, где часто сидят люди, распивающие алкоголь. Место людное, но фонари есть не везде, рассказал корреспондент информационного агентства.

Местные жители собирают средства на похороны девочки.

