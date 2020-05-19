Пропавший четырёхлетний мальчик найден живым в Кировской области

Четырёхлетний мальчик, который исчез ранее в Кировской области, обнаружен живым спустя почти двое суток непрерывных поисков. Ребёнка нашли активисты из поискового отряда «Лиза Алерт», предает РИА Новости.

Пока никаких других подробностей не приводится. Известно только, что он находился в лету. Официальный отчёт обещают обнародовать позднее.

Мальчик пропал ещё 17 мая в деревне Якино Лебяжского района Кировской области. Однако о том, что малыша не могут найти, родители сообщили в правоохранительные органы только с наступлением нового дня. Таким образом, пропавший ребёнок провёл в лесу около двух суток.

Как уточняют argumenti.ru, найти ребёнка удалось совместными усилиями волонтёров отряда «ЛизаАлерт» и расчёта кинологов МВД.

