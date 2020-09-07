Пропавшие в горах Сочи дети вышли на связь
Туристическая группа из 11 человек, которую всю ночь и утро искали в горах близ Сочи, вышла на связь. По данным источника ТАСС в экстренных службах, все живы.
По имеющимся данным, в поход ушла незарегистрированная группа туристов из Твери, в которой восемь детей. Они отправились к горному озеру у «Розы Хутор» утром в воскресенье и не вернулись. К поискам подключили вертолёт, конные наряды, казаков и росгвардейцев.
Как пишет телеграм-канал Baza, сегодня утром один из участников похода смог связаться с мамой. Ребёнок рассказал, что они свернули не на ту тропу у горы Ачишхо, а затем по совету местных жителей пошли вниз вдоль горной реки. Связь удалось поймать, когда они стали подниматься на одну из гор.
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