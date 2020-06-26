Прокуратура проверяет ЧП с теплоходом с выпускниками в Москве
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после ЧП с прогулочным теплоходом с выпускниками на Москве-реке, который столкнулся с причалом набережной. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, к разбирательству будут привлечены представители контролирующих органов.
По результатам проверки будет решён вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования, отмечает RT. Ранее стало известно, что накануне около девяти часов вечера прогулочное судно с выпускниками врезалось в причал.
По уточнённым данным, на борту теплохода «Лагуна» находились 46 выпускников девятых классов, а также десять родителей. Инцидент случился, когда судно выполняло разворот, оно задело причальную стенку набережной в районе Учинского моста. Всё обошлось без пострадавших, передает РИА ФАН.
Пассажирская навигация по Москве-реке возобновилась с 23 июня. Курсировать по городской водной артерии будут около 80 теплоходов, которые оборудованы всем необходимым с учетом санитарных норм в условиях пандемии коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru