Прокуратура начала проверку после столкновения самолета с трапом в Шереметьево
Органы прокуратуры инициировали проверку по факту столкновения в аэропорту Шереметьево пассажирского авиалайнера с самоходным трапом. Об этом ТАСС сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
Согласно данным надзорного ведомства, инцидент имел место вечером в воскресенье, 11 февраля. Самоходный пассажирский трап в ходе букировки задел левое крыло самолета авиакомпании «Аэрофлот», который прилетел из столицы Азербайджана.
Данное происшествие не повлияло на график отправления и прибытия воздушных судов. Сейчас специалисты оценивают техническое состояние самолета после столкновения с трапом. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», прокуратура даст оценку действиям работников аэропорта в данной ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru