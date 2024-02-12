Прокуратура начала проверку после столкновения самолета с трапом в Шереметьево

Органы прокуратуры инициировали проверку по факту столкновения в аэропорту Шереметьево пассажирского авиалайнера с самоходным трапом. Об этом ТАСС сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Согласно данным надзорного ведомства, инцидент имел место вечером в воскресенье, 11 февраля. Самоходный пассажирский трап в ходе букировки задел левое крыло самолета авиакомпании «Аэрофлот», который прилетел из столицы Азербайджана.

Данное происшествие не повлияло на график отправления и прибытия воздушных судов. Сейчас специалисты оценивают техническое состояние самолета после столкновения с трапом. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», прокуратура даст оценку действиям работников аэропорта в данной ситуации.

