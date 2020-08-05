Прокладка метро в Петербурге прервана из-за смертельно опасных нарушений
Работы по прокладке Красносельско-Калининской линии метро Санкт-Петербурга прерваны на 90 суток в связи с серьёзными нарушениями требований промышленной безопасности, информирует Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Там подчеркнули, что выявленные нарушения создали угрозу жизни и здоровью людей. В частности, речь идёт об организации вентиляции шахты, оборудования водоотлива, требований к откаточным путям.
Дело об административном правонарушении заведен на генерального подрядчика работ - ОАО «Метрострой», составлен протокол о временном запрете деятельности, передает «Интерфакс».
«Путиловскую» и «Юго-Западную» станции Красносельско-Калининской линии метро северной столицы изначально должны были сдать к июлю 2022 года, а открыть для пассажиров до конца того же года. Затем сроки перенесли ещё на год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru