Прокладка метро в Петербурге прервана из-за смертельно опасных нарушений

Работы по прокладке Красносельско-Калининской линии метро Санкт-Петербурга прерваны на 90 суток в связи с серьёзными нарушениями требований промышленной безопасности, информирует Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Там подчеркнули, что выявленные нарушения создали угрозу жизни и здоровью людей. В частности, речь идёт об организации вентиляции шахты, оборудования водоотлива, требований к откаточным путям.

Дело об административном правонарушении заведен на генерального подрядчика работ - ОАО «Метрострой», составлен протокол о временном запрете деятельности, передает «Интерфакс».

«Путиловскую» и «Юго-Западную» станции Красносельско-Калининской линии метро северной столицы изначально должны были сдать к июлю 2022 года, а открыть для пассажиров до конца того же года. Затем сроки перенесли ещё на год.

