Профессор пермского вуза продолжил лекцию во время нападения на университет

Один из преподавателей Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), на который накануне было совершено нападение, продолжал вести занятия после начала атаки. Об этом пишет портал 59.ru.

Профессор Олег Сыромятников, который в момент начала стрельбы вел лекцию по истории русской литературы в восьмом корпусе вуза, не отреагировал на сообщения о вооруженном нападении и решил продолжать занятие.

«Не хотите учиться — не учитесь, я вас заставить не могу здесь насильно. Конечно, лучше бы кто-то с автоматом зашел и заставил — это было бы прикольно», — заявил профессор.

Через некоторое время преподавателю позвонил декан, попросив оставаться в аудитории и продолжать занятие. Однако лекция все-таки была прервана: позже ОМОН эвакуировал всех уз учебного корпуса.

В беседе с порталом Сыромятников заявил, что сделал все правильно: сохранял спокойствие и продолжал вести лекцию, закрыв металлическую дверь аудитории, пишет Газета.ру.

Накануне студент-первокурсник устроил в ПГНИУ стрельбу из охотничьего ружья. Нападавшего задержали, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. В результате ЧП погибли 6 человек, 28 пострадали, напоминает РИА ФАН.

