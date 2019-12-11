При тушении пожара на заводе в Екатеринбурге произошел взрыв

При тушении пожара, который произошёл на складе завода в Екатеринбурге, прогремел взрыв. Как пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС, там взорвались бочки с красками.

Сообщается, что возгорание произошло на территории склада Уральского завода лакокрасочных изделий. По данным местных СМИ, информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее НСН писала, что жертвами крупного пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стали 12 человек. Как передает RT, во время разбора завалов в ночь с воскресенья на понедельник было найдено тело еще одного погибшего. Также погиб один из спасателей – он скончался от полученных травм в больнице 7 декабря.

Пожар начался на третьем этаже шестиэтажного здания в минувшую среду, 4 декабря. Помимо погибших, около 30 человек пострадали.

В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура, передает Газета.ру

