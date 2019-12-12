При пожаре на «Кузнецове» пострадали шестеро

Двое пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» – офицер и матрос-контрактник – находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС на источник в экстренных службах.

Они доставлены в госпиталь Северного флота. В общей сложности пострадали шесть человек: еще четверо пострадавших получили легкие повреждения. Их отпустили после оказания медицинской помощи, отмечает RT.