При пожаре на «Кузнецове» пострадали шестеро

12 декабря 201913:14

Двое пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» – офицер и матрос-контрактник – находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС на источник в экстренных службах.

Они доставлены в госпиталь Северного флота. В общей сложности пострадали шесть человек: еще четверо пострадавших получили легкие повреждения. Их отпустили после оказания медицинской помощи, отмечает RT.

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Ранее НСН сообщала, что возгорание на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который находился на ремонте в Мурманске, произошло во время сварочных работ.

По информации издания «Вечерний Мурманск», в помещениях корабля наблюдается сильное задымление. На месте работают восемь пожарных расчетов. Тушение ведут по второму номеру сложности.

Напомним, авианосец был спущен на воду в 1987 году. В августе 2017 года заместитель главнокомандующего Военно-морского флота России по вооружению анонсировал начало ремонта корабля в 2018 году. Планировалось, что работы будут проведены за 2,5-3 года.

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ФОТО: Северный флот ВМФ РФ
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