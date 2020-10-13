Пожарная машина насмерть сбила ребёнка в Архангельске
13 октября 202021:06
Автомобиль пожарной службы насмерть сбил ребёнка на самокате в центре Архангельска.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской пожарный автомобиль при повороте допустил наезд на мальчика, пересекающего проезжую часть на самокате. Ребёнок скончался в машине скорой помощи.
Врио начальника главного управления МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин выразил соболезнования родным и близким ребенка.
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13 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru