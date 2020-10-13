Пожарная машина насмерть сбила ребёнка в Архангельске

Автомобиль пожарной службы насмерть сбил ребёнка на самокате в центре Архангельска.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской пожарный автомобиль при повороте допустил наезд на мальчика, пересекающего проезжую часть на самокате. Ребёнок скончался в машине скорой помощи.

Врио начальника главного управления МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин выразил соболезнования родным и близким ребенка.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
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