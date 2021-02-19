Пожарная тревога в Большом театре не подтвердилась

Пожарная тревога в Государственном академическом Большом театре оказалась ложной. Там сработала установка газового тушения без угрозы возгорания, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как рассказали в театре прибывшим пожарным, агрегат среагировал на использование сценического дыма. Возгорания не было. Ранее стало известно, что значительные силы пожарных выехали на проверку сообщения о задымлении в здании ГАБТ.

Государственный академический Большой театр был основан в 1776 году. Это один из самых крупных театров России. Здание исторической сцены - объект культурного наследия. К концу 2011 года там была завершена генеральная реконструкция.

