Пожар центрального рынка в Шахтах Ростовской области попал на видео

Серьёзный пожар возник в городе Шахты Ростовской области. Там загорелся центральный рынок. Огонь бушует на площади не менее 600 квадратных метров.

Экстренный сигнал о возгорании поступил в МЧС в пятом часу вечера. Торговые ряды расположены на проспект Победы Революции. Ранг пожара увеличен до второго, отмечает RT.

Была проведена эвакуация людей, хотя рабочий день на рынке был уже закончен, и их там оставалось немного. Пожарные приступили к тушению огня. Очевидцы выкладывают в сеть видео пожара.