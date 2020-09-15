Пожар центрального рынка в Шахтах Ростовской области попал на видео
Серьёзный пожар возник в городе Шахты Ростовской области. Там загорелся центральный рынок. Огонь бушует на площади не менее 600 квадратных метров.
Экстренный сигнал о возгорании поступил в МЧС в пятом часу вечера. Торговые ряды расположены на проспект Победы Революции. Ранг пожара увеличен до второго, отмечает RT.
Была проведена эвакуация людей, хотя рабочий день на рынке был уже закончен, и их там оставалось немного. Пожарные приступили к тушению огня. Очевидцы выкладывают в сеть видео пожара.
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