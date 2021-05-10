Пожар на грузовом судне «Икша» в Самарской области потушен
Пожар на сухогрузе "Икша" на реке Сок в Красноглинском районе Самарской области потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в ГУ МЧС по области.
Ликвидация возгорания завершилась в 23:20 (22:20 по московскому времени). Жилые каюты теплохода загорелись около 20:03 по московскому времени. Отмечается, что пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
Огонь занял 50 квадратных метров. В 21:50 пожарным удалось справиться с открытым горением. Восемь человек были эвакуированы, жертв нет, однако трое мужчин 1997, 2000 и 2002 годов рождения были госпитализированы. По предварительным данным, они отравились продуктами горения.
В ликвидации возгорания участвовали 109 человек и 30 единиц техники, из низ 81 сотрудник МЧС. Ведомство также выделило 49 технических единиц. На место происшествия прибыл пожарный корабль "Смелый".
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