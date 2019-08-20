Появилось видео с места жесткого ДТП в Челябинске

Как минимум 11 человек пострадали в результате столкновения КамАЗа и микроавтобуса в Челябинске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГИБДД.

По данным агентства, авария произошла около 01:00 по местному времени. После столкновения с КамАЗом автобус опрокинулся, передает RT.