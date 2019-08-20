Появилось видео с места жесткого ДТП в Челябинске

Как минимум 11 человек пострадали в результате столкновения КамАЗа и микроавтобуса в Челябинске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГИБДД.

По данным агентства, авария произошла около 01:00 по местному времени. После столкновения с КамАЗом автобус опрокинулся, передает RT.

Как пишут argumenti.ru, в грузовике находилось два человека, а в автобусе, следовавшего по маршруту «Уфа-Нижневартовск» было четырнадцать человек.

По данным Ura.ru, один взрослый и один ребенок получили серьезные травмы и были доставлены в областную больницу. Всего госпитализировали девять человек, сообщили агентству в администрации Челябинска.

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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
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