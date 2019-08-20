Появилось видео с места жесткого ДТП в Челябинске
Как минимум 11 человек пострадали в результате столкновения КамАЗа и микроавтобуса в Челябинске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГИБДД.
По данным агентства, авария произошла около 01:00 по местному времени. После столкновения с КамАЗом автобус опрокинулся, передает RT.
Как пишут argumenti.ru, в грузовике находилось два человека, а в автобусе, следовавшего по маршруту «Уфа-Нижневартовск» было четырнадцать человек.
По данным Ura.ru, один взрослый и один ребенок получили серьезные травмы и были доставлены в областную больницу. Всего госпитализировали девять человек, сообщили агентству в администрации Челябинска.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «Пилот» готовит переиздание альбома «Рыба, крот и свинья»
- Появилось видео с места жесткого ДТП в Челябинске
- Европа до Владивостока. Смогут ли Путин и Макрон «сдвинуть с места» Донбасс?
- Жару до 28 градусов пообещали москвичам 20 августа
- Новости за ночь: Названы траты родителей на сборы в школу