Потерпевший крушение в Пакистане Airbus 320 эксплуатировался с 2004 года

Cамолет Airbus A320, рухнувший вблизи пакистанского города Карачи, эксплуатировался с 2004 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Airbus.

Уточняется, что в пользовании "Пакистанских международных авиалиний" самолет находился с 2014 года. Также в компании отметили, что на 22 мая на счету у самолета было 47 100 летных часов.

Лайнер выполнял внутренний рейс из Лахоры. Незадолго до посадки в Карачи пилот связался с диспетчерами и сообщил о проблеме с двигателем. Вскоре связь с экипажем прервалась, а сам лайнер рухнул на жилые кварталы.



Как сообщалось ранее, крушение Airbus A320 в Пакистане унесло не менее 90 жизней.



