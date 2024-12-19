После столкновения поездов под Мурманском задержали машиниста
Машиниста и помощника машиниста грузового поезда задержали после столкновения двух составов в Мурманской области. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
«Следователями Мурманского следственного отдела на транспорте... в ходе расследования уголовного дела о столкновении поездов задержаны машинист и помощник машиниста грузового поезда», — указали в ведомстве.
Задержанных заподозрили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем смерть двух человек. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ранее в Мурманской области столкнулись грузовой состав и поезд Мурманск — Санкт-Петербург, напоминает 360.ru. Пострадал 31 человек, двое погибли. Было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru