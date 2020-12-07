После перестрелки на российско-украинской границе возбудили уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после перестрелки на российско-украинской границе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что уголовное дело возбуждено по статье «посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности».
По данным следствия, 3 декабря 2020 года пограничным нарядом УФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям пресечена попытка нарушения госграницы Российской Федерации тремя вооружёнными лицами, которые открыли огонь по пограничникам.
В результате перестрелки один из нарушителей был ликвидирован, при нём были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация и прибор ночного видения, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.
В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в ФСБ РФ рассказали, что в ночь на 4 декабря на территорию России попытались проникнуть трое неизвестных, которые оказали вооружённое сопротивление. Один из нарушителей был убит, двое других сумели скрыться, по предварительным данным, на территории Украины.
Пресс-секретарь пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил изданию «Украинская правда», что ведомство пока не может подтвердить или опровергнуть сообщение о перестрелке.
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