После перестрелки на российско-украинской границе возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после перестрелки на российско-украинской границе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что уголовное дело возбуждено по статье «посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности».

По данным следствия, 3 декабря 2020 года пограничным нарядом УФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям пресечена попытка нарушения госграницы Российской Федерации тремя вооружёнными лицами, которые открыли огонь по пограничникам.

В результате перестрелки один из нарушителей был ликвидирован, при нём были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация и прибор ночного видения, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в ФСБ РФ рассказали, что в ночь на 4 декабря на территорию России попытались проникнуть трое неизвестных, которые оказали вооружённое сопротивление. Один из нарушителей был убит, двое других сумели скрыться, по предварительным данным, на территории Украины.

Пресс-секретарь пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил изданию «Украинская правда», что ведомство пока не может подтвердить или опровергнуть сообщение о перестрелке.

