После ДТП под Калининградом госпитализировано 12 человек

В ДТП с рейсовым автобусом у поселка Поваровка в Калининградской области пострадали 38 человек, из них 12 госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Авария произошла на 44-м километре автодороги Зеленоградск - Приморск через Светлогорск. По имеющимся данным, водитель автобуса №120 с 80 пассажирами въехал в дерево, растущее у обочины.

По данным источника агентства, 12 человек, в том числе два ребенка, госпитализированы, еще 32 пострадавших лечатся амбулаторно. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

