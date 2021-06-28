После ДТП под Калининградом госпитализировано 12 человек
В ДТП с рейсовым автобусом у поселка Поваровка в Калининградской области пострадали 38 человек, из них 12 госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства области.
Авария произошла на 44-м километре автодороги Зеленоградск - Приморск через Светлогорск. По имеющимся данным, водитель автобуса №120 с 80 пассажирами въехал в дерево, растущее у обочины.
По данным источника агентства, 12 человек, в том числе два ребенка, госпитализированы, еще 32 пострадавших лечатся амбулаторно. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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